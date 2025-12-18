В Черкасской области легковушка врезалась в дерево: водитель погиб

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину и врезался в дерево.

От полученных травм 50-летний водитель погиб на месте, а 58-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

