На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
С начала года в Сумской области подтверждено 10 случаев бешенства у животных - это столько же, сколько было зафиксировано за весь 2024 год
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Сумской области Ирина Куприенко, передает RegioNews.
По ее словам, 6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака напала и покусала двух местных жителей. Лабораторные исследования патологического материала от животного подтвердили наличие вируса бешенства. Потерпевшие получают антирабическое лечение.
16 июня в Белополье беспризорная собака покусала местного жителя. Пострадавший немедленно обратился за медицинской помощью. На следующий день обнаружено бешенство у животного.
Что нужно знать о бешенстве
Это смертельно опасное вирусное заболевание, передающееся человеку из-за укусов или ослюнения больных животных. Без своевременного лечения бешенство неизлечимо.
В случае укуса или контакта немедленно обращайтесь к врачу для получения антирабической помощи.
Напомним, недавно в селе Приютовка Александрийского района Кировоградщины объявили карантин из-за случая бешенства у овчарки.