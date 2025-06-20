На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года

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С начала года в Сумской области подтверждено 10 случаев бешенства у животных - это столько же, сколько было зафиксировано за весь 2024 год

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Сумской области Ирина Куприенко, передает RegioNews.

По ее словам, 6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака напала и покусала двух местных жителей. Лабораторные исследования патологического материала от животного подтвердили наличие вируса бешенства. Потерпевшие получают антирабическое лечение.

16 июня в Белополье беспризорная собака покусала местного жителя. Пострадавший немедленно обратился за медицинской помощью. На следующий день обнаружено бешенство у животного.

Что нужно знать о бешенстве

Это смертельно опасное вирусное заболевание, передающееся человеку из-за укусов или ослюнения больных животных. Без своевременного лечения бешенство неизлечимо.

В случае укуса или контакта немедленно обращайтесь к врачу для получения антирабической помощи.

Напомним, недавно в селе Приютовка Александрийского района Кировоградщины объявили карантин из-за случая бешенства у овчарки.