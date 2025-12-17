За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів

Син мешканки Таврійської громади. Фото: "Справжнє"

Таврійська громада Запорізького району, за 15 км від лінії фронту, стає дедалі вразливішою через атаки ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Попри загрозу, тут залишаються близько 3 тисяч людей, серед яких майже 150 дітей

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Раніше мешканці села Юрківка пережили кілька хвиль евакуації через артилерійські та авіаційні удари. Родини з дітьми були евакуйовані останніми – наразі завершили вивезення двох багатодітних родин.

Евакуація з Юрківки

Тим часом, деякі мешканці Таврійського, як пані Марина та пані Євгенія, відмовляються від примусової евакуації, наголошуючи, що ситуація поки відносно стабільна. Діти отримують освіту дистанційно, а родини виживають завдяки господарству.

За словами сільського голови Миколи Свириденка, ситуація в Таврійській громаді погіршилася через запуски росіянами дронів на оптоволокні. Насамперед через них довелося провести евакуацію родин із дітьми з сусідньої Юрківки.

Микола Свириденко

"У Таврійському поки ситуація стабільна. Як ви бачите, родини проживають. Але всі вони готові до евакуації. Ми з ними провели роботу, з усіма поспілкувалися. Зараз визначаємо, хто може сам виїхати, а кому потрібна допомога у виїзді та з розселенням", – коментує голова Таврійської громади.

Наслідки обстрілів громади

За листопад із прифронтових територій у Запоріжжі евакуювали понад 1800 осіб. Загалом в області перебуває близько 200 тисяч переселенців, евакуація триває щодня за участю поліції, ДСНС та волонтерів.

