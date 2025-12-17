14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 15:04

За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів

17 грудня 2025, 15:04
Читайте также на русском языке
Син мешканки Таврійської громади. Фото: "Справжнє"
Читайте также
на русском языке

Таврійська громада Запорізького району, за 15 км від лінії фронту, стає дедалі вразливішою через атаки ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Попри загрозу, тут залишаються близько 3 тисяч людей, серед яких майже 150 дітей

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Раніше мешканці села Юрківка пережили кілька хвиль евакуації через артилерійські та авіаційні удари. Родини з дітьми були евакуйовані останніми – наразі завершили вивезення двох багатодітних родин.

Евакуація з Юрківки

Тим часом, деякі мешканці Таврійського, як пані Марина та пані Євгенія, відмовляються від примусової евакуації, наголошуючи, що ситуація поки відносно стабільна. Діти отримують освіту дистанційно, а родини виживають завдяки господарству.

За словами сільського голови Миколи Свириденка, ситуація в Таврійській громаді погіршилася через запуски росіянами дронів на оптоволокні. Насамперед через них довелося провести евакуацію родин із дітьми з сусідньої Юрківки.

Микола Свириденко

"У Таврійському поки ситуація стабільна. Як ви бачите, родини проживають. Але всі вони готові до евакуації. Ми з ними провели роботу, з усіма поспілкувалися. Зараз визначаємо, хто може сам виїхати, а кому потрібна допомога у виїзді та з розселенням", – коментує голова Таврійської громади.

Наслідки обстрілів громади

За листопад із прифронтових територій у Запоріжжі евакуювали понад 1800 осіб. Загалом в області перебуває близько 200 тисяч переселенців, евакуація триває щодня за участю поліції, ДСНС та волонтерів.

Читайте також: По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область війна дрони обстріли атака діти евакуація дистанційне навчання
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 14:04
Атака на Запоріжжя та Запорізький район: відомо про 26 постраждалих
17 грудня 2025, 13:02
Росіяни атакують КАБами Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку
17 грудня 2025, 11:46
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону
17 грудня 2025, 17:03
На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть
17 грудня 2025, 16:55
Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську
17 грудня 2025, 16:45
У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу
17 грудня 2025, 16:35
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 16:14
На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
17 грудня 2025, 15:55
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »