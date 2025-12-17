За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
Таврійська громада Запорізького району, за 15 км від лінії фронту, стає дедалі вразливішою через атаки ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Попри загрозу, тут залишаються близько 3 тисяч людей, серед яких майже 150 дітей
Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.
Раніше мешканці села Юрківка пережили кілька хвиль евакуації через артилерійські та авіаційні удари. Родини з дітьми були евакуйовані останніми – наразі завершили вивезення двох багатодітних родин.
Тим часом, деякі мешканці Таврійського, як пані Марина та пані Євгенія, відмовляються від примусової евакуації, наголошуючи, що ситуація поки відносно стабільна. Діти отримують освіту дистанційно, а родини виживають завдяки господарству.
За словами сільського голови Миколи Свириденка, ситуація в Таврійській громаді погіршилася через запуски росіянами дронів на оптоволокні. Насамперед через них довелося провести евакуацію родин із дітьми з сусідньої Юрківки.
"У Таврійському поки ситуація стабільна. Як ви бачите, родини проживають. Але всі вони готові до евакуації. Ми з ними провели роботу, з усіма поспілкувалися. Зараз визначаємо, хто може сам виїхати, а кому потрібна допомога у виїзді та з розселенням", – коментує голова Таврійської громади.
За листопад із прифронтових територій у Запоріжжі евакуювали понад 1800 осіб. Загалом в області перебуває близько 200 тисяч переселенців, евакуація триває щодня за участю поліції, ДСНС та волонтерів.
