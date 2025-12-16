07:16  16 грудня
16 грудня 2025, 07:40

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

16 грудня 2025, 07:40
Фото: ОВА
До трьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів пʼятьох жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини. Медична допомога людям не знадобилася.

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Наразі відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу, їм надається меддопомога. Кількість постраждалих ще уточнюється.

На місці сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6 поверхах на площі 120 кв.м. Пожежу ліквідували. Рятувальники проводять проливку та розбір зруйнованих конструкцій.

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям.

На місці працюють усі екстрені служби.

Удар "шахеда" по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

