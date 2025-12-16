Удар "шахеда" по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Фото: ОВА

До трьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів пʼятьох жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини. Медична допомога людям не знадобилася.

Наразі відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу, їм надається меддопомога. Кількість постраждалих ще уточнюється.

На місці сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6 поверхах на площі 120 кв.м. Пожежу ліквідували. Рятувальники проводять проливку та розбір зруйнованих конструкцій.

Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.