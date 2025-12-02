13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 14:45

На Запорізькому напрямку окупантам заважають наступати блекаути: що відомо

02 грудня 2025, 14:45
фото: GeneralStaff.ua
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області масові відключення електроенергії. Це заважає російській армії

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, постійні блекаути впливають на можливості російських військ та гальмують їхні наступальні дії. Він зазначив, що без стабільної електроенергії не можуть повноцінно використовувати засоби радіоелектронної боротьби та запускати радіолокаційні станції.

Також в окупантів ускладнені навіть базові речі. Наприклад, заряджання акумуляторів для безпілотників.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію. За даними Центру національного спротиву, через погрози, репресії та примусову русифікацію більшість персоналу зі шкіл пішла. Залишились лише деякі "лояльні" кадри, які були готові виконувати накази окупантів. Їхнє завдання вже не освіта, а формування слухняного покоління з російською пропагандою.

окупанти російська армія окуповані території
