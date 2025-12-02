фото: GeneralStaff.ua

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, постійні блекаути впливають на можливості російських військ та гальмують їхні наступальні дії. Він зазначив, що без стабільної електроенергії не можуть повноцінно використовувати засоби радіоелектронної боротьби та запускати радіолокаційні станції.

Також в окупантів ускладнені навіть базові речі. Наприклад, заряджання акумуляторів для безпілотників.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію. За даними Центру національного спротиву, через погрози, репресії та примусову русифікацію більшість персоналу зі шкіл пішла. Залишились лише деякі "лояльні" кадри, які були готові виконувати накази окупантів. Їхнє завдання вже не освіта, а формування слухняного покоління з російською пропагандою.