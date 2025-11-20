На окупованих територіях Запоріжжя окупанти влаштовують виставки з пропагандою

Ілюстративне фото

На окупованих територіях росіяни організовують мистецькі заходи. Насправді ж це прикриття для просування пропаганди

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли в Центрі протидії дезінформації, росіяни на тимчасово окупованих територіях використовують культурні заходи як інструмент інформаційної війни. Зокрема, в Мелітополі та інших містах окупаційна влада піарить виставку "Мистецтво і мир: велика перемога життя".

Цю виставку окупанти подають як міжнародний мистецький проєкт із понад 170 роботами художників. При цьому, за даними активістів, реальною метою заходу є пропаганда війни та російської агресії. Зокрема, просувають наративи про "фашизм в Україні", "звільнення Новоросії" та інші ідеологічні кліше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях в школах замість традиційного дзвінка вмикають пропагандистські пісні. Таким чином, росіяни намагаються тиснути своєю ідеологією на дітей.