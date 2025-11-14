В Запорожье в результате ночного пожара погибла женщина

Фото: ГСЧС

Пожар произошел 14 ноября около 00:15 в многоэтажке в одном из районов Запорожья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горела квартира на первом этаже. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе и потушили пожар на общей площади 25 кв.м.

Во время тушения пожара огнеборы, используя защитные аппараты для дыхания, вывели на свежий воздух 5 человек, среди которых был один ребенок, и эвакуировали еще 12 человек, в том числе троих детей. На месте пожара обнаружили тело 69-летней женщины без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается, ведется расследование.

Напомним, утром 10 ноября в Киевской области во время пожара в частном доме погибли два человека: 52-летняя женщина и 49-летний мужчина.