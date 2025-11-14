12:11  14 листопада
В Одесі у гуртожитку сталася пожежа: постраждали дві дівчини
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
14 листопада 2025, 12:38

У Запоріжжі внаслідок нічної пожежі загинула людина: деталі

14 листопада 2025, 12:38
Фото: ДСНС
Пожежа сталася 14 листопада близько 00:15 у багатоповерхівці в одному із районів Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіла квартира на першому поверсі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі та приборкали пожежу на загальній площі 25 кв.м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці, використовуючи захисні апарати для дихання, вивели на свіже повітря 5 осіб, серед яких була одна дитина, та евакуювали ще 12 людей, у тому числі трьох дітей. На місці пожежі знайшли тіло 69-річної жінки без ознак життя.

У Запоріжжі внаслідок нічної пожежі загинула людина
У Запоріжжі внаслідок нічної пожежі загинула жінка

Причина пожежі встановлюється, ведеться розслідування.

У Запоріжжі внаслідок пожежі загинула жінка

Нагадаємо, вранці 10 листопада на Київщині під час пожежі в приватному будинку загинули дві людини: 52-річна жінка та 49-річний чоловік.

