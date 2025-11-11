У Запорізькій області почали примусову евакуацію родин із дітьми
В селищі Малокатеринівка Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію
Як передає RegioNews, про це повідомляє Кушугумська селищна рада.
Евакуацію оголосили у зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій.
Метою таких заходів є збереження життя та здоров'я громадян, які проживають у зоні потенційної небезпеки.
Раніше аналітики Deepstate повідомляли, що армія РФ просувається у Запорізькій області. Зокрема фахівців зафіксували суттєве збільшення сірої зони по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.
