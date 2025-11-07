14:10  07 листопада
07 листопада 2025, 15:10

Зима близько: як Запоріжжя готується до опалювального сезону та блекаутів

07 листопада 2025, 15:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 5 листопада, у Запоріжжі офіційно стартував опалювальний сезон. До 11 листопада всі мешканці міста повинні відчути затишок у своїх квартирах

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

Загалом опалювальний сезон станом на кінець тижня розпочався у понад третині з 18 громад області. Зокрема, тепло вже подали у Матвіївську та Таврійську громади під Запоріжжям, де опалюються три заклади освіти та дві медичні установи.

Наразі лише два населені пункти області мають централізоване опалення – Запоріжжя та Вільнянськ. Інші райони або частково окуповані, або на лінії фронту, тож підключення там неможливе.

Влада готується до складного сценарію – блекаутів через удари по енергетиці. Підстанції закривають бетонними "саркофагами", котельні та водопостачання отримують резервне живлення, а світлофори і мобільний зв’язок підкріплюють додатковими джерелами енергії.

Мешканців закликають у разі проблем звертатися до "15-80".

За словами військового оглядача видання Валерія Снегірьова, окупаційна армія зосереджує свої удари на енергетичній інфраструктурі прифронтових областей.

Якщо їхньою метою стане повне виснаження ресурсів цих територій, то наслідки можуть бути жахливими – знищення електричних, теплових, газових та водопостачальних систем. Однак сьогодні експерт не вважає Запоріжжя основною мішенню ворога в цьому контексті. Водночас попереду ще зима, яка може внести свої корективи.

Нагадаємо, раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

