Масований обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на 30 жовтня зросла до 13
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вже 13 поранених – мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів", – йдеться у повідомленні.
У постраждалих – гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Усім надається необхідна меддопомога.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжющонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих.
