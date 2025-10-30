Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на 30 жовтня зросла до 13

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже 13 поранених – мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів", – йдеться у повідомленні.

У постраждалих – гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Усім надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжющонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих.