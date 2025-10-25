16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2025, 15:28

Запорізький "гауляйтер" Балицький розізлив російський центрвиборчком

25 жовтня 2025, 15:28
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова російської центральної виборчої комісії (ЦВК) скаржиться на Євгена Балицького генпрокурору РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Як зазначається, очільник загарбаної росіянами частини Запорізької області колаборант Євген Балицький звільнив голову регіональної "виборчої комісії" Галину Катющенко, заявивши, що у неї проблеми з декларації.

Своїм рішення він розізлив голову ЦВК РФ Еллу Памфілову. Вона назвала це самоуправством, звинувативши Балицького у "нехтуванні федеральним законодавством", "грубому втручанні в діяльність виборчої комісії" тощо та звернулася до російської генпрокуратури, аби та опротестувала "черговий факт самоуправства пана Балицького".

Нагадаємо, навесні 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував майно та активи сім'ї очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, також його рідних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ політика окупація Запоріжжя ЦВК
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
У Запоріжжі 18-річний хлопець влаштував стрілянину в центрі міста
24 жовтня 2025, 17:55
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 13:35
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації
25 жовтня 2025, 17:33
Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16
На Полтавщині у дворі будинку знайшли закопаний плід дитини
25 жовтня 2025, 16:44
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
25 жовтня 2025, 16:33
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
25 жовтня 2025, 16:19
Колишнього генерала СБУ можуть екстрадувати з Австрії в Україну
25 жовтня 2025, 16:11
Зеленський представив україно-британський дрон "Восьминіг"
25 жовтня 2025, 15:03
У Києві пасажир упав на колії метро
25 жовтня 2025, 14:41
Десятки тисяч жителів Харківщини залишились без світла після російської атаки
25 жовтня 2025, 14:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »