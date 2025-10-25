Запорізький "гауляйтер" Балицький розізлив російський центрвиборчком

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Як зазначається, очільник загарбаної росіянами частини Запорізької області колаборант Євген Балицький звільнив голову регіональної "виборчої комісії" Галину Катющенко, заявивши, що у неї проблеми з декларації.

Своїм рішення він розізлив голову ЦВК РФ Еллу Памфілову. Вона назвала це самоуправством, звинувативши Балицького у "нехтуванні федеральним законодавством", "грубому втручанні в діяльність виборчої комісії" тощо та звернулася до російської генпрокуратури, аби та опротестувала "черговий факт самоуправства пана Балицького".

Нагадаємо, навесні 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував майно та активи сім'ї очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, також його рідних.