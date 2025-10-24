14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 21:40

На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається

24 жовтня 2025, 21:40
Фото з відкритих джерел
У тимчасово окупованому Бердянську росіяни масово зносять торгівельні точки, які належать місцевим підприємцям. При цьому вони попереджають, що будуть "наводити порядки"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Бердянської міської військової адміністрації, росіяни дали накази демонтувати в місті кожен об'єкт, який встановлено без узгодження з так званою "адміністрацією". Відомо про щонайменше десять торгівельних точки, які були знесені. Зокрема, на вулиці Маяковського.

Окупанти говорять місцевим жителям, що будуть продовжувати "наводити порядки". Насправді росіяни встановлюють тотальний контроль над бізнесом на окупованих територіях. Адже, змушуючи узгоджувати встановлення об'єктів торгівлі, росіяни можуть тепер збирати інформацію про власників бізнесу та впливати на економічні процеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.

