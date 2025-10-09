Фото: ДСНС

Через обстріли росіян загорівся будинок і пошкоджені комунікації

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому районі сталася пожежа в житловому будинку, пошкоджені газова труба та лінії електропередач.

Відомо про одного постраждалого. Інформація ще уточнюється.

На місцяж працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 580 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення.