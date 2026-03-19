19 марта 2026, 11:32

Насиловал дочерей сожительницы: прокуратура требует пожизненного для жителя Донецкой области

Фото: ОГП
Суд признал жителя Бахмутского района виновным в систематическом сексуальном насилии над двумя дочками своей сожительницы. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, однако прокуратура готовит апелляцию, настаивая на пожизненном заключении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители доказали, что с июня по сентябрь 2023 безработный мужчина по меньшей мере 10 раз насиловал девочек, когда их 29-летней матери не было дома. Факты преступлений подтвердил медицинский осмотр.

Известно, что семья ранее состояла на учете социальных служб из-за алкоголизма матери. После эвакуации из прифронтовой зоны женщина бросила детей, впоследствии ее лишили родительских прав, а девочек передали в патронатную семью.

В суде 42-летний обвиняемый своей вины не признал.

В прокуратуре подчеркнули, что 15 лет тюрьмы не соответствуют тяжести содеянного. За совершенные преступления фигурант должен получить строжайшее наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киевской области осудили мужчину, который насиловал 11-летнюю внучку своей сожительницы. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения.

Донецкая область злоумышленник преступление изнасилование приговор суд прокуратура
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
