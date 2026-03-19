Суд признал жителя Бахмутского района виновным в систематическом сексуальном насилии над двумя дочками своей сожительницы. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, однако прокуратура готовит апелляцию, настаивая на пожизненном заключении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители доказали, что с июня по сентябрь 2023 безработный мужчина по меньшей мере 10 раз насиловал девочек, когда их 29-летней матери не было дома. Факты преступлений подтвердил медицинский осмотр.

Известно, что семья ранее состояла на учете социальных служб из-за алкоголизма матери. После эвакуации из прифронтовой зоны женщина бросила детей, впоследствии ее лишили родительских прав, а девочек передали в патронатную семью.

В суде 42-летний обвиняемый своей вины не признал.

В прокуратуре подчеркнули, что 15 лет тюрьмы не соответствуют тяжести содеянного. За совершенные преступления фигурант должен получить строжайшее наказание – пожизненное лишение свободы.

