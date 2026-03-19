На Днепропетровщине мужчину забили до смерти

В Каменском во время конфликта избили 55-летнего мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел 8 марта в одном из поселков Каменского района. Полицию вызвали из-за потасовки на улице. Когда они приехали, нашли 55-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями. Медики пытались спасти мужчину, однако от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Полиция обнаружила злоумышленников. Ими оказались местные жители 36 и 39 лет. Оказалось, что они приехали в дом мужчины из-за давнего конфликта. Во время ссоры они избили его руками и ногами, после чего скрылись.

"Оперативники отделения полиции № 6 Каменского районного управления полиции установили местонахождение фигурантов. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.