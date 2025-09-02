08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
01:50  02 вересня
В Угорщині з'явилась українська школа
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 09:54

Аналітики відзначають зміни на Запорізькому напрямку, – ISW

02 вересня 2025, 09:54
Читайте также на русском языке
Карта: understandingwar.org
Читайте также
на русском языке

На заході Запорізької області, в районі Оріхова, російські війська мали просування

Про це з посиланням на геолоковані дані від 1 вересня повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Аналітики підтверджують рух окупантів на південь від Новоданилівки, однак точний час просування не уточнюють.

За останні дві доби російські війська атакували поблизу Кам’янського, Степногірська та Плавнів.

Водночас зазначається, що на сході Запорізької області обмежені російські штурми 1 вересня не дали результатів.

Згідно з оцінками аналітиків, армія ПФ намагалася просунутися на північний схід від Гуляйполя в районі Темирівки, однак безуспішно.

Ситуація на Запорізькому фронті

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 800 окупантів, один танк і 53 артсистеми. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули майже 1 мільйона 84 тисяч військових.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізький напрямок фронт ЗСУ окупанти російська армія
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Дніпропетровщині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон
02 вересня 2025, 10:18
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
02 вересня 2025, 10:06
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
02 вересня 2025, 09:38
У серпні в Україні розмінували майже 6 тисяч гектарів звільнених територій
02 вересня 2025, 09:25
Розкрадання 23 тонн нафти: на Сумщині затримали фігуранта, який переховувався роками
02 вересня 2025, 09:13
Забув ключі – підпалив скутер: у Києві затримали 39-річного чоловіка
02 вересня 2025, 09:07
У Полтаві в річці Ворскла знайшли тіло чоловіка
02 вересня 2025, 08:57
Антикорупційна операція на Сумщині: підозру отримав колишній мер
02 вересня 2025, 08:45
На Чернігівщині знищили бойові частини збитих ударних дронів
02 вересня 2025, 08:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »