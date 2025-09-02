Карта: understandingwar.org

На заході Запорізької області, в районі Оріхова, російські війська мали просування

Про це з посиланням на геолоковані дані від 1 вересня повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на " Справжнє ".

Аналітики підтверджують рух окупантів на південь від Новоданилівки, однак точний час просування не уточнюють.

За останні дві доби російські війська атакували поблизу Кам’янського, Степногірська та Плавнів.

Водночас зазначається, що на сході Запорізької області обмежені російські штурми 1 вересня не дали результатів.

Згідно з оцінками аналітиків, армія ПФ намагалася просунутися на північний схід від Гуляйполя в районі Темирівки, однак безуспішно.

Ситуація на Запорізькому фронті

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 800 окупантів, один танк і 53 артсистеми. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули майже 1 мільйона 84 тисяч військових.