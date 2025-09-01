Росіяни вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: загинуло подружжя
Вранці 1 вересня російські військові атакували авіаційними керованими бомбами село Омельник у Пологівському районі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок удару зруйновані житлові будинки.
В одному з будинків загинуло подружжя: 64-річні чоловік і жінка.
Нагадаємо, внаслідок атаки дронами на Одещину вночі 31 серпня була пошкоджена енергетична інфраструктура. Без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів.
