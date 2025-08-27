10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 23:40

У Запоріжжі на Хортиці випадково знайшли унікальний артефат

27 серпня 2025, 23:40
Фото з відкритих джерел
У Запоріжжі до музею заповідника "Хортиця" передали унікальний артефакт. Цікаво, що знайшли його зовсім випадково

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жителі Запоріжжя під час прогулянки Хортицею випадково знайшли старий артефакт. Це чавунне ядро XVIII століття для гладкоствольної гармати.

Місцеві жителі передали знахідку працівникам заповідника. Зараз артефакт уже знаходиться в музеї.

"Заповідник вдячний громадянам, які передають знайдені артефакти для вивчення фахівцями-істориками. Найдрібніші, здавалося б, на перший погляд, незначні знахідки є свідками своєї епохи", - кажуть в адміністрації.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі до музею дитинства передали унікальний експонат. Це конструктор, який передавався десятиліттями з покоління в покоління.

