У Запоріжжі до музею заповідника "Хортиця" передали унікальний артефакт. Цікаво, що знайшли його зовсім випадково

Жителі Запоріжжя під час прогулянки Хортицею випадково знайшли старий артефакт. Це чавунне ядро XVIII століття для гладкоствольної гармати.

Місцеві жителі передали знахідку працівникам заповідника. Зараз артефакт уже знаходиться в музеї.

"Заповідник вдячний громадянам, які передають знайдені артефакти для вивчення фахівцями-істориками. Найдрібніші, здавалося б, на перший погляд, незначні знахідки є свідками своєї епохи", - кажуть в адміністрації.

