Фото: ОВА

В Запорожской области планируют до конца года запустить 24 подземные школы, где дети будут учиться в две смены

Об этом на брифинге сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Уже работают восемь таких школ, еще семь откроют в сентябре. Остальные начнут работать до конца года.

Всего в системе образования Запорожской области насчитывается 102 тысячи школьников. Из около 300 активных школ 179 будут работать в смешанном формате.

По словам Федорова, с 1 сентября офлайн смогут посещать занятия около 15 тысяч учеников каждый день.

Напомним, с 1 сентября Кабмин не будет финансировать школы, где учатся менее 45 детей. Местные органы власти должны решить, закрыть школу или оставить и финансировать ее средствами своего бюджета.