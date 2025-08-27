Фото: ОВА

У Запорізькій області планують до кінця року запустити 24 підземні школи, де діти навчатимуться у дві зміни

Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Наразі вже працюють вісім таких шкіл, ще сім відкриють у вересні. Решта почнуть функціонувати до кінця року.

Всього в системі освіти Запорізької області налічуються 102 тисячі школярів. Із близько 300 активних шкіл 179 працюватимуть у змішаному форматі.

За словами Федорова, з 1 вересня офлайн зможуть відвідувати заняття близько 15 тисяч учнів щодня.

Нагадаємо, з 1 вересня Кабмін не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей. Місцеві органи влади мають вирішити, чи закрити школу, чи залишити й фінансувати її коштами свого бюджету.