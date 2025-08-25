Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях батьків вже попереджають про заборону української мови в школах. Їм почали говорити про нібито "кримінальну відповідальність" за українську мову в дітей (росіяни називають це "екстремізмом").

Дітям також забороняють розмовляти українською та погрожують занесенням до "чорного списку нелояльних". У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків.

Нагадаємо, росіяни вже з вересня на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити новий месенджер "Max". Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.