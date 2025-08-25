21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
25 серпня 2025, 22:45

На окупованих територіях в школах забороняють українську мову

25 серпня 2025, 22:45
Ілюстративне фото
На окупованих територіях росіяни посилили утиски української мови. Це відбувається

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях батьків вже попереджають про заборону української мови в школах. Їм почали говорити про нібито "кримінальну відповідальність" за українську мову в дітей (росіяни називають це "екстремізмом").

Дітям також забороняють розмовляти українською та погрожують занесенням до "чорного списку нелояльних". У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків.

Нагадаємо, росіяни вже з вересня на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити новий месенджер "Max". Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.

окупація освіта Запорізька область
25 серпня 2025
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
На Житомирщині в ДТП постраждав однорічний хлопчик
25 серпня 2025, 23:15
У Запорізькій області евакуювали родину з маломобільною дитиною
25 серпня 2025, 22:55
На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з вікна
25 серпня 2025, 22:35
На Дніпропетровщині безхатьки захопили укриття
25 серпня 2025, 22:15
США будуть залучені до гарантій безпеки для України - Трамп
25 серпня 2025, 21:56
Вражає: дружина Позитива показала результат на вагах через 8 місяців після пологів
25 серпня 2025, 21:48
Відомого американського актора та режисера внесли до бази "Миротворець"
25 серпня 2025, 21:40
У Харкові чоловік вигадав напад, щоб врятувати кохану від тюрми
25 серпня 2025, 21:37
