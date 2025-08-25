На окупованих територіях в школах забороняють українську мову
На окупованих територіях росіяни посилили утиски української мови. Це відбувається
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях батьків вже попереджають про заборону української мови в школах. Їм почали говорити про нібито "кримінальну відповідальність" за українську мову в дітей (росіяни називають це "екстремізмом").
Дітям також забороняють розмовляти українською та погрожують занесенням до "чорного списку нелояльних". У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків.
Нагадаємо, росіяни вже з вересня на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити новий месенджер "Max". Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.