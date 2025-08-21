Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше

фото: Справжнє

Рішення міської влади про скасування ярмарків у Запоріжжі викликало обурення багатьох сільгоспвиробників та підприємців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".

У червні рішенням міської влади було скасовано проведення ярмарків у Заморіжжі. Тоді з проханням про їх закриття до мерії звернулися очільники чотирьох районів міста: Заводського, Шевченківського, Комунарського та Хортицького.

Місцеві жителі, які продавали на них ягоди, фрукти, овочі зі своїх присадибних ділянок, здебільшого дізналися про заборону постфактум.

Підприємці та сільгоспвиробники, які продавали свою продукцію на ярмарку в Хортицькому районі, обурюються рішенням міськради й називають його шляхом до розквіту стихійної торгівлі. Тепер, коли ярмарків не стало, сотні людей залишилися без роботи.

Втім, підприємці, які працювали в Хортицькому районі, вирішили боротися. Вони написали листа до секретарки міської ради Регіни Харченко. У ньому наголошують, що такі ярмарки були чи не єдиною можливістю реалізувати свою продукцію для невеликих виробників. Однак лист, під яким стоять підписи майже сотні людей, поки що ніякого ефекту не дав.

Попри це люди сподіваються, що рішення про закриття ярмарків у місті буде переглянуте.

Нагадаємо, у Запорізькій області за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області.