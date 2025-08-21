19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 21:19

Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше

21 серпня 2025, 21:19
Читайте также на русском языке
фото: Справжнє
Читайте также
на русском языке

Рішення міської влади про скасування ярмарків у Запоріжжі викликало обурення багатьох сільгоспвиробників та підприємців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".

У червні рішенням міської влади було скасовано проведення ярмарків у Заморіжжі. Тоді з проханням про їх закриття до мерії звернулися очільники чотирьох районів міста: Заводського, Шевченківського, Комунарського та Хортицького.

Місцеві жителі, які продавали на них ягоди, фрукти, овочі зі своїх присадибних ділянок, здебільшого дізналися про заборону постфактум.

Підприємці та сільгоспвиробники, які продавали свою продукцію на ярмарку в Хортицькому районі, обурюються рішенням міськради й називають його шляхом до розквіту стихійної торгівлі. Тепер, коли ярмарків не стало, сотні людей залишилися без роботи.

Втім, підприємці, які працювали в Хортицькому районі, вирішили боротися. Вони написали листа до секретарки міської ради Регіни Харченко. У ньому наголошують, що такі ярмарки були чи не єдиною можливістю реалізувати свою продукцію для невеликих виробників. Однак лист, під яким стоять підписи майже сотні людей, поки що ніякого ефекту не дав.

Попри це люди сподіваються, що рішення про закриття ярмарків у місті буде переглянуте.

Нагадаємо, у Запорізькій області за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запоріжжя Ярмарки торговля суспільство
У Запоріжжі викрили чиновника на розкраданні коштів
21 серпня 2025, 17:23
Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
21 серпня 2025, 08:50
Росіяни завдали два удари по Запоріжжю: пошкоджена промислова інфраструктура
21 серпня 2025, 07:24
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59
Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію
21 серпня 2025, 20:39
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткову відпустку
21 серпня 2025, 20:09
Ще одне озеро зникло на Харківщині
21 серпня 2025, 19:56
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
21 серпня 2025, 19:43
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
21 серпня 2025, 19:37
Суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті
21 серпня 2025, 19:26
Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць
21 серпня 2025, 18:47
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями
21 серпня 2025, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »