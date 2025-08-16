Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, вранці 16 серпня російський безпілотник атакував рятувальників у прифронтовому населеному пункті Запорізької області.

Удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

