Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
Рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, вранці 16 серпня російський безпілотник атакував рятувальників у прифронтовому населеному пункті Запорізької області.
Удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.
Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
Нагадаємо, у Запорізькій області село місяць живе без світла через обстріли. Його мешканці бояться примусової евакуації.
