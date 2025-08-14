21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня 2025, 21:55

На Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію

14 серпня 2025, 21:55
Фото: sprotyv.org.ua
Перед новим навчальним роком в окупованому Мелітополі сталась кадрова криза. Причина в репресіях та незгодою персоналу виконувати накази росіян

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, через погрози, репресії та примусову русифікацію більшість персоналу зі шкіл пішла. Залишились лише деякі "лояльні" кадри, які були готові виконувати накази окупантів. Їхнє завдання вже не освіта, а формування слухняного покоління з російською пропагандою.

"Знищення української освіти, витіснення українських вчителів та нав’язування дітям чужої мови й "історії" – це системний елемент геноциду, який росія реалізує на тимчасово окупованих територіях України", – наголошує ЦНС.

Нагадаємо, що раніше у так званому "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Таким чином вони пропонують росіянам забирати дітей у свої родити.

освіта окупація Запорізька область
