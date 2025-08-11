Фото: ОВА

З понеділка, 11 серпня, у Запоріжжі почали курсувати перші 10 великогабаритних європейських автобусів

Про це передає RegioNews із посиланням на " Справжнє ".

Нові автобуси курсуватимуть на маршруті №71 "Сімферопольське шосе – площа Запорізька". Транспорт працюватиме за графіком з 5:00 до 22:30.

"Незабаром ще більше автобусів на найпопулярніших маршрутах міста. Запоріжжя рухається вперед!", – зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров .

Цьогоріч у Запоріжжі подвоять кількість муніципальних автобусів – з 50 до 100. Автобуси місто отримає безкоштовно від міжнародних партнерів. Раніше на баланс КП "Запоріжелектротранс" вже передали 24 автобуси, отримані від Італії, Франції та Швеції.

