09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 15:03

На Запоріжжі село місяць живе без світла через обстріли — мешканці бояться примусової евакуації

08 серпня 2025, 15:03
Читайте также на русском языке
Фото: Справжнє
Читайте также
на русском языке

Жителі прифронтової Червонодніпровки в Запорізькому районі вже понад місяць залишаються без електропостачання. 9 липня російські війська знищили лінію електропередач FPV-дронами, одна з опор впала, а навколо виникла пожежа

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Попри те, що місцеві самотужки розчистили лісосмугу, ремонт досі не почався. Люди підозрюють, що влада навмисно не дає дозволу на відновлення електрики, щоб змусити їх до евакуації.

Водночас в обленерго пояснюють затримку небезпекою для ремонтників через постійні обстріли.

"Я розмовляв тиждень тому з бригадиром. Він сказав, що вони хоч зараз зроблять світло, якщо буде така команда. А команди нема з РЕМу, тому що сільська рада не дає. Хочуть, щоб ми евакуювалися. А куди? В розбитий дитячий садок", – зазначив місцевий житель Іван Брик.

Іван Брик, місцевий житель Червонодніпровки

В Біленьківській сільраді, до складу якої входить і Червонодніпровка, запевняють, що одразу після обстрілу повідомили профільних спеціалістів про аварію. Розповіли, що жителі самі розчистили лісосмугу – лише б тільки енергетики скоріше полагодили електрику.

"Ми звернулися до обленерго, до нашого запорізького РЕМу щодо відновлення цих дротів... Але нам відповіли, що там безпекова ситуація не дозволяє виїхати. Машина туди не поїде, тому що там постійні польоти безпілотників, "арта" там працює також", – прокоментувала заступниця голови Біленьківської сільради Алла Кришталь.

Алла Кришталь, заступниця голови Біленьківської сільради

Через відсутність світла у селі також немає води, не працюють насоси, холодильники й інша техніка. Селяни рятуються генераторами, але на всіх не вистачає ресурсу. Виживати доводиться в складних умовах, без транспорту, медичної допомоги та звичних базових послуг.

В Червонодніпровці залишається до пів сотні людей. Останнім часом, за словами місцевих, їм навіть доводилося самотужки гасити пожежі після російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя жителів Малокатеринівки Кушугумської громади на Запоріжжі. Попри небезпеку, у селищі залишаються близько 12 тисяч мешканців, серед них — близько 200 дітей. Багато сімей, зокрема багатодітних, не хочуть покидати рідний дім.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація війна обстріли електрика село Запорізька область прифронтові села
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Прикарпатті судили військового, який став ухилянтом, бо "мама так порадила"
08 серпня 2025, 15:47
Викрито керівництво Держпродспоживслужби Вінницької області на оборудках зі службовим житлом
08 серпня 2025, 15:40
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 15:39
На Волині прикордонники затримали провідника потяга, який намагався вивезти чоловіка до Польщі
08 серпня 2025, 15:37
Шпигун Кремля: на окупованих територіях росіяни запроваджують свій месенджер - чим це небезпечно
08 серпня 2025, 15:29
Замість знесення: на Дніпропетровщині радянський пам'ятник "перефарбували"
08 серпня 2025, 15:22
У Кривому Розі викрили медика та спільника на хабарі $5 тис. за фіктивні документи для відстрочки від служби
08 серпня 2025, 15:20
На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси
08 серпня 2025, 15:09
На Дніпропетровщині оголосили карантин через випадок сказу у домашньої кішки
08 серпня 2025, 15:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »