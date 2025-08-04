Жизнь на линии огня: в одном из поселков Запорожской области остаются более 200 детей
С начала весны российские войска безжалостно обстреливают поселок Малокатериновка Кушугумской общины в Запорожье. Несмотря на опасность, в поселке остаются около 12 тысяч жителей, среди них около 200 детей. Многие семьи, в частности многодетные, не хотят покидать родной дом
Об этом пишет "Настоящее", передает RegioNews.
За это время оккупанты неоднократно атаковали поселок управляемыми авиабомбами и беспилотниками "шахед", что привело к значительным разрушениям - более сотни частных домов повреждены или уничтожены.
Из-за обстрелов с начала лета Малокатериновка стала одним из главных объектов атак FPV-дронов.
Жители рассказывают, что жить под постоянными обстрелами трудно, но из-за высокой аренды жилья в более безопасных местах не все могут уехать. Многодетные семьи возвращаются домой в надежде на лучшее.
У Валентины шестеро детей: три девочки и три мальчика. Младшему всего шесть месяцев. Женщина говорит, что из-за обстрелов выезжали в Запорожье, однако через некоторое время вернулись домой.
"В позапрошлом году попробовали эвакуироваться. Год жили в Запорожье, а потом снова вернулись. Будто здесь было немного стихло... Даже дом вот больше купили. Так что теперь уже ехать куда-то совсем не хочется: надоело, что куда-то переезжать надо. Думаем, будем пока здесь, все наладится, все наладится. наши ребята там дадут – прогонят врагов", – делится надеждой многодетная мама.
Глава Кушугумской общины Владимир Сосуновский отмечает, что поселок расположен очень близко к линии фронта, поэтому находится под постоянной угрозой.
"Бьют по инфраструктуре, по мирным жителям, по автомобилям. Около десяти автомобилей сгорели в конце марта после обстрелов КАБами и "шахедами". За весну и пол лета ранены в нашем обществе, а также, к сожалению, погибшие", - рассказал председатель.
До полномасштабной войны в Малокатериновке проживало более 400 детей.
Напомним, стало известно, что украинские войска недавно продвинулись в южной части села Плавни Васильевского района (западнее Орехово) на Запорожье.
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