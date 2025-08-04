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04 августа 2025, 15:38

Жизнь на линии огня: в одном из поселков Запорожской области остаются более 200 детей

04 августа 2025, 15:38
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фото: Настоящее
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С начала весны российские войска безжалостно обстреливают поселок Малокатериновка Кушугумской общины в Запорожье. Несмотря на опасность, в поселке остаются около 12 тысяч жителей, среди них около 200 детей. Многие семьи, в частности многодетные, не хотят покидать родной дом

Об этом пишет "Настоящее", передает RegioNews.

За это время оккупанты неоднократно атаковали поселок управляемыми авиабомбами и беспилотниками "шахед", что привело к значительным разрушениям - более сотни частных домов повреждены или уничтожены.

Из-за обстрелов с начала лета Малокатериновка стала одним из главных объектов атак FPV-дронов.

Жители рассказывают, что жить под постоянными обстрелами трудно, но из-за высокой аренды жилья в более безопасных местах не все могут уехать. Многодетные семьи возвращаются домой в надежде на лучшее.

Валентина с самым молодым ребенком. Фото: Настоящее

У Валентины шестеро детей: три девочки и три мальчика. Младшему всего шесть месяцев. Женщина говорит, что из-за обстрелов выезжали в Запорожье, однако через некоторое время вернулись домой.

"В позапрошлом году попробовали эвакуироваться. Год жили в Запорожье, а потом снова вернулись. Будто здесь было немного стихло... Даже дом вот больше купили. Так что теперь уже ехать куда-то совсем не хочется: надоело, что куда-то переезжать надо. Думаем, будем пока здесь, все наладится, все наладится. наши ребята там дадут – прогонят врагов", – делится надеждой многодетная мама.

Председатель Кушугумской общины Владимир Сосуновский. Фото: Настоящее

Глава Кушугумской общины Владимир Сосуновский отмечает, что поселок расположен очень близко к линии фронта, поэтому находится под постоянной угрозой.

"Бьют по инфраструктуре, по мирным жителям, по автомобилям. Около десяти автомобилей сгорели в конце марта после обстрелов КАБами и "шахедами". За весну и пол лета ранены в нашем обществе, а также, к сожалению, погибшие", - рассказал председатель.

До полномасштабной войны в Малокатериновке проживало более 400 детей.

Напомним, стало известно, что украинские войска недавно продвинулись в южной части села Плавни Васильевского района (западнее Орехово) на Запорожье.

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