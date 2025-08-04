фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

3 августа около 22:00 российские войска совершили атаку FPV-дроном по прибрежной части одного из населенных пунктов Марганецкой громады в Никопольском районе. По данным следствия, беспилотник поразил двор частного дома, где в тот момент находилась 40-летняя женщина вместе с четырехмесячной дочерью.

Изувеченный дом

В результате взрыва мать и младенец получили осколочные ранения. Девочку в тяжелом состоянии медики доставили в областную больницу, женщине также оказали неотложную помощь. Кроме того, травмы получила 45-летняя местная жительница, которая находилась неподалеку от эпицентра удара. Все пострадавшие были госпитализированы.

Работают следователи и взрывотехники

На месте работали следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты.

Выбиты стекла и изувеченный фасад здания

Ранее сообщалось, что российские войска совершили серию атак на Никопольский район. До позднего вечера и утром оккупанты применяли FPV-дроны, сбрасывали взрывчатку с беспилотников и вели артиллерийский огонь.