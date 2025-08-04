Дрон попал в дом на Никопольщине – пострадали мать и младенец, обнародованы фото последствий
В результате атаки FPV-дроном пострадали трое гражданских, среди которых младенец
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
3 августа около 22:00 российские войска совершили атаку FPV-дроном по прибрежной части одного из населенных пунктов Марганецкой громады в Никопольском районе. По данным следствия, беспилотник поразил двор частного дома, где в тот момент находилась 40-летняя женщина вместе с четырехмесячной дочерью.
В результате взрыва мать и младенец получили осколочные ранения. Девочку в тяжелом состоянии медики доставили в областную больницу, женщине также оказали неотложную помощь. Кроме того, травмы получила 45-летняя местная жительница, которая находилась неподалеку от эпицентра удара. Все пострадавшие были госпитализированы.
На месте работали следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты.
Ранее сообщалось, что российские войска совершили серию атак на Никопольский район. До позднего вечера и утром оккупанты применяли FPV-дроны, сбрасывали взрывчатку с беспилотников и вели артиллерийский огонь.