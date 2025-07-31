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31 июля 2025, 02:55

В Запорожье из-за постоянных тревог ввели ограничения для водителей - кого коснется

31 июля 2025, 02:55
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Для жителей Запорожья ввели новое ограничение. Причиной называют постоянные тревоги в городе

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На 31-й сессии Запорожского городского совета запретили движение транспорта, превышающее допустимые уровни шума. Под запрет подпадает тот транспорт, двигатель которого работает с превышением допустимых уровней шума.

В частности, запретят использование транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, в которых отсутствует шумопоглотитель.

Напомним, что в ходе полномасштабной войны в Украине есть и другие определенные запреты. К примеру, гражданам нельзя использовать фейерверки, салюты и петарды во время военного положения. Такой запрет был введен для того, чтобы местные жители не пугались, ведь эти звуки похожи на взрывы. За использование пиротехники в Украине ввели штрафы.

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