В Запорожье из-за постоянных тревог ввели ограничения для водителей - кого коснется
Для жителей Запорожья ввели новое ограничение. Причиной называют постоянные тревоги в городе
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
На 31-й сессии Запорожского городского совета запретили движение транспорта, превышающее допустимые уровни шума. Под запрет подпадает тот транспорт, двигатель которого работает с превышением допустимых уровней шума.
В частности, запретят использование транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, в которых отсутствует шумопоглотитель.
Напомним, что в ходе полномасштабной войны в Украине есть и другие определенные запреты. К примеру, гражданам нельзя использовать фейерверки, салюты и петарды во время военного положения. Такой запрет был введен для того, чтобы местные жители не пугались, ведь эти звуки похожи на взрывы. За использование пиротехники в Украине ввели штрафы.