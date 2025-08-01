В Запорожье местный устроил "точку" с алкоголем для военных
В Запорожье разоблачили мужчину, который незаконно продавал алкоголь. Его клиентам были военные
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В одном из населенных пунктов области разоблачили "точку" с алкоголем. Гражданский организовал незаконную торговлю, а его клиентам были военные. В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли более 90 литров спиртного.
Напомним, ранее в Ровенской области разоблачили злоумышленников, организовавших полноценное производство поддельного алкоголя. В общей сложности они успели продать около 8,5 тысячи литров поддельного алкоголя.
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