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В Днепровском районе Запорожья планируют построить линию уличного освещения. На это потратят более 3 миллионов

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Днепровском районе Запорожья планируют построить линию уличного освещения. На это потратят более 3,7 миллиона гривен. За эти деньги хотят установить 71 фонарь вдоль Солнечного шоссе. Работы закончат к концу года.

В тендере говорится, что подрядчик должен установить 71 фонарь, проложить электрокабель, а также смонтировать собственную трансформаторную подстанцию. Также перед началом работ там срежут деревья, выкопают ямы и установят опоры.

Напомним, в Днепропетровской области собираются построить современный скейт-парк . Он будет находиться в городском парке имени Сучкова в Самаре. На это планируется потратить 3523534 гривен.