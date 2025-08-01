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01 августа 2025, 18:18

Из Запорожья — на экраны Польши: история актрисы Анны Кульковой

01 августа 2025, 18:18
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фото: Анна Кулькова
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Анна Кулькова, известная как "Воздушная А", — запорожская перформерша, актриса, писательница и журналистка, уже более трех лет проживает в Польше. Она живет в живописном городке Констанчин-Езерна на окраинах Варшавы, свободно разговаривает на польском и активно творит, совмещая работу в музее и съемки в польских сериалах и фильмах

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Родом из Запорожья, Анна была вынуждена покинуть родной город весной 2022 года из-за войны. Впрочем, даже находясь вдали от дома, она сохраняет тесную связь со своими корнями и мечтает о возвращении.

От побега из войны до новых возможностей

Эвакуация семьи весной 2022 года была трудным решением, к которому Анну подтолкнул муж. С сыном она уехала 31 мая, оставив дома большинство семьи, некоторые из которых оказались в оккупации.

Дальше шла дорога во Львов, где журналистам из прифронтовых городов оказали помощь, и наконец - прибытие в Польшу. Там в центре для беженцев Анну ждали не менее тяжелые эмоции — чувство чужбины, страха, растерянности, но и немалая поддержка польских волонтеров.

Анна Кулькова. Фото: из личного архива

Жизнь и творчество в Польше

За время пребывания в Польше Анна Кулькова сменила несколько мест работы: работала в типографии, пиццерии, магазине. Также была костюмером на съемках польского сериала Biedziemy mieszkać razem. Сейчас объединяет работу в частном музее Villa ła Fleur со съемками в сериалах, фильмах, рекламе и музыкальных клипах.

"Меня можно увидеть в рекламе Old Spice, в клипах польских артистов, в сериалах Teściowie, Ojciec Mateusz, Spojrzenie и др. Также я снималась в фильмах Listy do M, Światłoczuła, Furioza. Больше всего мне нравятся именно две последние работы, в музе общаться с людьми и участвовать в разных мероприятиях. А работа на съемочных площадках – мое вдохновение и возможность заниматься актерским мастерством, творчеством, быть в художественной среде", - рассказывает "Воздушная А".

Анна признается, что скучает по драйву журналистики и театра, часто вспоминает свои выступления в Запорожье, мечтает о новых творческих проектах.

Анна Кулькова. Фото: из личного архива

Польша – новый дом, но сердце – в Запорожье

Жизнь в Польше для Анны – это адаптация и открытие. Она изучает язык, сейчас его уровень — от А2 до В1, и уверенно общается без подготовки. Поселок Констанчин-Езерна, где она живет с сыном, ей очень по душе. В то же время девушка часто ощущает внутренний разрыв между новой жизнью и родным Запорожьем.

Анна верит в победу Украины и мечтает праздновать ее вместе с родным народом.

"Верю в нашу победу, мир и то, что наша страна будет процветать", - говорит женщина.

Напомним, польское правительство приняло проект закона, предусматривающий изменение правил работы центров коллективного размещения беженцев из Украины. С 1 ноября такие центры будут принимать только представителей так называемых защищенных групп.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье Польша Анна Кулькова Воздушная А актриса писательница журналистка война
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