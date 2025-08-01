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Оказалось, что многие чиновники из Запорожской области подозреваются в различных нарушениях

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Чиновников в Запорожской области подозревают присвоенные и растраты бюджетов общин, имущества частного хозяйства. Также есть подозрения в некачественных закупках, завышении цен на подрядные работы, незаконно начисленные премии. Общая сумма ущерба около 68 миллионов гривен.

Подозрения получили 22 человека. Среди них:

глава ОТГ, присвоивший почти 1,2 млн грн бюджетных средств на текущем и капитальном ремонте инфраструктурных объектов общества;

председатель, главный бухгалтер ОТГ и физическое лицо-предприниматель, подозреваемые в растрате более полумиллиона гривен при закупке тепловых насосов для пунктов обогрева и образовательных учреждений;

бывший глава одного из поселковых советов Мелитопольского района и действующий депутат сельсовета, который внес ложные сведения в документацию по выполнению работ по ремонту дорог и допустил растрату почти 320 тыс. гривен;

мэр одного из городов Запорожской области, допустившего растрату горюче-смазочных материалов и древесины на почти 1 млн гривен;

директор больницы, депутат горсовета одного из районов области – за растрату средств медучреждения на незаконном премировании более чем на 884 тыс. гривен;

директор территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, растративший почти 570 тыс. гривен при закупке шин для служебных автомобилей;

уполномоченное лицо по вопросам закупок заведения профессионально-технического образования и два подрядчика, которые растратили почти 1,4 млн. гривен, выделенных для обеспечения учебного предмета "Защита Украины";

первый проректор одного из вузов Запорожской области, растративший почти 320 тыс. гривен средств при разработке и внедрении сети веб-сайтов университета;

экскеровщик коммунального предприятия в сфере управления автодорогами, растративший 1 млн бюджетных средств, завысив стоимость услуг при внедрении и настройке программного обеспечения управления автотранспортом предприятия;

директор общества-подрядчика и инженер по технадзору, подозреваемых в завладении бюджетными средствами на почти 200 тыс. гривен во время подрядных работ;

директор общества, поставивший двум учебным заведениям Запорожской области почти 8 тыс. тонн некачественного каменного угля по завышенным ценам, растратив 3,5 млн. гривен;

заместители директоров учебно-реабилитационного центра и санаторной школы-интерната, принявших от этой коммерческой структуры каменный уголь, что не соответствовало государственным стандартам, чем нанесли государству вред;

депутат Каменско-Днепровского горсовета, который, находясь на ТОТ Васильевского района, во взаимодействии с представителями оккупационной администрации растратил почти 24 тыс. тонн урожая, нанеся фермерскому предприятию ущерб более чем на 56 млн гривен;

директор городского коммунального предприятия, бывший директор государственного предприятия промышленного комплекса и еще один подрядчик, подозреваемый в завладении и присвоении бюджетных средств на общую сумму 365 тыс. гривен.

Дела расследуют по статьям:

ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 366 (Служебный подлог);

ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Комплексные мероприятия по разоблачению проводились прокурорами органов прокуратуры Запорожской области совместно с органами Национальной полиции и СБУ.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители разоблачили схему хищения на закупки дронов для ВСУ на 2 миллиона гривен Организатором оказался начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей.