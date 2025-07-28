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28 июля 2025, 19:30

На Буковине девять должностных лиц подозревают в растрате почти 23 млн грн

28 июля 2025, 19:30
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Черновицкой области правоохранители разоблачили ряд коррупционных схем, которые привели к убыткам на почти 23 миллиона гривен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В рамках нескольких уголовных производств прокуроры сообщили о подозрении девяти лицам, среди которых должностные лица органов местного самоуправления, руководители государственных и коммунальных предприятий и учреждений.

Черновицкая областная прокуратура продолжает разоблачение масштабных злоупотреблений

Среди фигурантов - заместитель начальника Львовского филиала Центра государственного земельного кадастра, который, используя поддельные документы, незаконно вывел из коммунальной собственности земельные участки. Убытки от его действий превышают 10 миллионов гривен. Директор буковинского государственного агропредприятия реализовывал сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам, нанеся государству ущерб на 5,2 миллиона.

Часть растраченных средств связана с незаконным отчуждением земли

Кроме того, выявлены нарушения в сфере образования, здравоохранения, строительства и природопользования. Например, директор коммунального предприятия Сокирянского горсовета организовал незаконную добычу известняка и растратил бюджетные средства. Бывший руководитель природного парка "Хотинский" подозревается в присвоении бюджетных средств путем необоснованной выплаты премий.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемых могут отстранить от должностей

В общем чиновникам инкриминируют растрату имущества, злоупотребление служебным положением, подделку документов, незаконную добычу полезных ископаемых и другие правонарушения. Досудебные расследования продолжаются под процессуальным руководством областной прокуратуры и специализированной экологической прокуратуры. Правоохранители готовят ходатайство об избрании меры пресечения и устранения подозреваемых с должностей.

Ранее сообщалось, на Львовщине разоблачена схема с "Муниципальной няней" - 2 млн грн убытков бюджета на фиктивных договорах. Установлено, что в течение действия схемы была оформлена 41 семья-участник, которые якобы получали услуги от ФЛП.

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