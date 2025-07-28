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28 июля 2025, 07:10

Нырнул и исчез в Днепре: на Запорожье утонул мужчина

28 июля 2025, 07:10
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фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
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Вечером 26 июля в заливе реки Днепр в одном из населенных пунктов Запорожского района утонул мужчина

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что житель района пошел купаться, нырнул и исчез в воде.

"Спасатели обнаружили тело мужчины на дне, изъяли из воды и передали правоохранительным органам для проведения судмедэкспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в ставку в селе Ошихлебы Черновицкого района обнаружили утопленника.

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