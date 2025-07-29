В Харькове утонул мужчина
Трагическое событие произошло 27 июля на Улице Непокоренных в Харькове. В реке утонул местный житель
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.
Водолазы изъяли из воды тело 43-летнего утопленника.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Журавлевском гидропарке в Харькове утонул 8-летний ребенок. Мальчик пропал в водоеме во время купания.
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