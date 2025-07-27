Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области

По информации очевидцев, мужчина пошел купаться и исчез из поля зрения

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

26 июля в службу спасения поступило сообщение об исчезновении мужчины вблизи озера в Горишнешеровецкой территориальной общине Черновицкого района.

Спасатели во время поисков пропавшего мужчины

На поиски пропавшего сразу выехали спасатели в составе шести человек, которые имели в своем распоряжении одну единицу техники и плавсредство. Благодаря оперативной работе и координации сил тело мужчины удалось найти на глубине около трех метров и поднять на поверхность, однако он был уже без признаков жизни.

Извлечение тела из водоема

Сейчас тело передано на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, купался с друзьями в озере и скрылся: на Львовщине погиб 13-летний юноша.