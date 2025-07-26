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26 июля 2025, 01:20

На трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку

26 июля 2025, 01:20
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Иллюстративное фото
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Специалисты проверили песок на пляжах в Запорожье. Оказалось, что они не отвечают санитарным нормам

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Специалисты центра контроля и профилактики болезней исследовали четыре пробы песка на санитарно-микробиологические показатели. Проверка на паразитологические показатели не показала отклонений.

  • на Центральном городском пляже (правая сторона);
  • на Правобережном городском пляже (кишечная палочка и энтерококки);
  • пляжи на улице Л. Шмидта.

Следует отметить, что кишечная палочка может быть опасна для здоровья. Когда она попадает в организм, может стать причиной острых кишечных инфекций. Часто среди симптомов рвота, тошнота, диарея, повышенная температура, слабость и боль в животе.

В частности, кишечная палочка может попадать в воду на пляжах из-за загрязнения сточными водами, недостаточно очищенных водоемов.

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