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Специалисты проверили песок на пляжах в Запорожье. Оказалось, что они не отвечают санитарным нормам

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Специалисты центра контроля и профилактики болезней исследовали четыре пробы песка на санитарно-микробиологические показатели. Проверка на паразитологические показатели не показала отклонений.

на Центральном городском пляже (правая сторона);

на Правобережном городском пляже (кишечная палочка и энтерококки);

пляжи на улице Л. Шмидта.

Следует отметить, что кишечная палочка может быть опасна для здоровья. Когда она попадает в организм, может стать причиной острых кишечных инфекций. Часто среди симптомов рвота, тошнота, диарея, повышенная температура, слабость и боль в животе.

В частности, кишечная палочка может попадать в воду на пляжах из-за загрязнения сточными водами, недостаточно очищенных водоемов.