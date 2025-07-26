На трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку
Специалисты проверили песок на пляжах в Запорожье. Оказалось, что они не отвечают санитарным нормам
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Специалисты центра контроля и профилактики болезней исследовали четыре пробы песка на санитарно-микробиологические показатели. Проверка на паразитологические показатели не показала отклонений.
- на Центральном городском пляже (правая сторона);
- на Правобережном городском пляже (кишечная палочка и энтерококки);
- пляжи на улице Л. Шмидта.
Следует отметить, что кишечная палочка может быть опасна для здоровья. Когда она попадает в организм, может стать причиной острых кишечных инфекций. Часто среди симптомов рвота, тошнота, диарея, повышенная температура, слабость и боль в животе.
В частности, кишечная палочка может попадать в воду на пляжах из-за загрязнения сточными водами, недостаточно очищенных водоемов.
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