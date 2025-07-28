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В Харьковской области российский дрон попал в автомобиль. В машине было два человека

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В 16:50 полиция получила сообщение, что в Дергачевском районе российский дрон атаковал легковое авто. В машине находились 75-летний мужчина и его 51-летний сын. Пенсионер, к сожалению, погиб на месте. 51-летний мужчина получил ранения.

"По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожской области российский дрон попал в гражданское авто. Внутри были мужчина и женщина. К сожалению, они не выжили.