Фото: ОВА

Россияне вечером 28 июля атаковали Сумскую область. Они направили на регион четыре ударных беспилотника

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, дронами россияне атаковали Буринскую общину. В результате удара врага разрушен местный магазин. Одна из продавщиц пострадала: известно, что ей была оказана медицинская помощь, и угрозы жизни нет.

Также повреждены жилые дома, дом культуры, нежилые помещения и автомобили. Уже 29 июля в общине продолжат ликвидацию последствий атаки. В частности, речь идет о закрытии отраженных окон.

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. В результате атаки получил ранение 17-летний парень. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадала 35-летняя женщина.