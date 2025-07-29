15:04  28 июля
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
14:12  28 июля
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 00:55

Россияне ударили по Сумщине беспилотниками: разрушен магазин

29 июля 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Россияне вечером 28 июля атаковали Сумскую область. Они направили на регион четыре ударных беспилотника

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, дронами россияне атаковали Буринскую общину. В результате удара врага разрушен местный магазин. Одна из продавщиц пострадала: известно, что ей была оказана медицинская помощь, и угрозы жизни нет.

Также повреждены жилые дома, дом культуры, нежилые помещения и автомобили. Уже 29 июля в общине продолжат ликвидацию последствий атаки. В частности, речь идет о закрытии отраженных окон.

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. В результате атаки получил ранение 17-летний парень. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадала 35-летняя женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Сумская область
Ракеты, беспилотники, авиабомбы: в ОВА рассказали, как россияне всю неделю атаковали Харьковщину
28 июля 2025, 23:25
Обстрелы Днепропетровщины: ранены три гражданских, среди них - две женщины
28 июля 2025, 19:01
Оккупанты атаковали село на Херсонщине: есть жертва
28 июля 2025, 11:35
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
Под Борисполем нашли тело человека
29 июля 2025, 02:30
"Стальная Граница" показала, как бомбит россиян на Севере
29 июля 2025, 01:35
На Ровенщине из пруда достали тело мужчины
29 июля 2025, 00:30
В ответ на ультиматум Трампа: у Путина стали угрожать США войной
29 июля 2025, 00:05
Смертельное ДТП в Ровно: водителя объявили о подозрении
28 июля 2025, 23:45
Ракеты, беспилотники, авиабомбы: в ОВА рассказали, как россияне всю неделю атаковали Харьковщину
28 июля 2025, 23:25
В Харькове мужчина в подъезде избил ребенка: как его наказал суд
28 июля 2025, 22:55
"Золотые" яйца для ВСУ: ВАС избрал меру пресечения владелице компаний-поставщиков
28 июля 2025, 22:23
На Кировоградщине чиновница продала почти 1 тыс тонн зерна по заниженной цене
28 июля 2025, 21:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »