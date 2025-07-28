Россияне превращают в свалку один из крупнейших городов Запорожской области

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию (ГВА).

Отмечается, что оккупированный Бердянск продолжает страдать от халатности оккупантов - в городе продолжается "мусорный коллапс".

Жители города жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся по улице Богдана Хмельницкого в микрорайоне Азмол. По словам очевидцев, оккупанты не вывозят мусор уже больше месяца.

Напомним, город Бердянск с 27 февраля 2022 года находится под российской оккупацией.

Как сообщалось, 26 июля армия РФ нанесла 810 ударов по Запорожской области. Несмотря на масштабы обстрелов, информации о пострадавших среди гражданского населения нет.