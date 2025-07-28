Россияне превращают в свалку один из крупнейших городов Запорожской области
Российские оккупационные власти довели Бердянск до мусорного коллапса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию (ГВА).
Отмечается, что оккупированный Бердянск продолжает страдать от халатности оккупантов - в городе продолжается "мусорный коллапс".
Жители города жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся по улице Богдана Хмельницкого в микрорайоне Азмол. По словам очевидцев, оккупанты не вывозят мусор уже больше месяца.
Напомним, город Бердянск с 27 февраля 2022 года находится под российской оккупацией.
Как сообщалось, 26 июля армия РФ нанесла 810 ударов по Запорожской области. Несмотря на масштабы обстрелов, информации о пострадавших среди гражданского населения нет.
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