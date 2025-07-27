Фото: Telegram/Иван Федоров

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Всего зафиксировано 810 ударов по меньшей мере по 12 селам и городкам региона. Вражеские обстрелы охватили почти весь прифронтовой пояс, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В частности, авиация противника совершила 26 налетов. Под ударами оказались Орехов, Гуляйполе, Щербаки и Белогорье. Кроме того, в течение суток фиксировалась массированная атака дронов: 579 беспилотников, в основном типа FPV, нанесли удары по таким населенным пунктам, как Беленькое, Каменское, Омельник, Чаривное, Малая Токмачка, а также по уже упомянутым Гуляйполю, Орехову и Щербакам.

Также сообщается о четырех ударах реактивными системами залпового огня (РСЗО) по территории Юрковки и Новоданиловки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы в Каменском, Чаровом, Новоданиловке, Малой Токмачке, Орехове, Гуляйполе и Щербаках - в общей сложности 201 огневая атака.

В результате этих действий оккупантов повреждены по меньшей мере 16 объектов, среди которых жилые дома, квартиры, частные автомобили, хозяйственные постройки и элементы инфраструктуры. Несмотря на масштаб обстрелов, информации о пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, на трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку.