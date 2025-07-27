РФ нанесла 810 ударов по Запорожской области: разрушены жилые дома и автомобили
За прошедшие сутки войска Российской Федерации осуществили интенсивное огневое давление на населенные пункты Запорожской области
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Всего зафиксировано 810 ударов по меньшей мере по 12 селам и городкам региона. Вражеские обстрелы охватили почти весь прифронтовой пояс, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
В частности, авиация противника совершила 26 налетов. Под ударами оказались Орехов, Гуляйполе, Щербаки и Белогорье. Кроме того, в течение суток фиксировалась массированная атака дронов: 579 беспилотников, в основном типа FPV, нанесли удары по таким населенным пунктам, как Беленькое, Каменское, Омельник, Чаривное, Малая Токмачка, а также по уже упомянутым Гуляйполю, Орехову и Щербакам.
Также сообщается о четырех ударах реактивными системами залпового огня (РСЗО) по территории Юрковки и Новоданиловки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы в Каменском, Чаровом, Новоданиловке, Малой Токмачке, Орехове, Гуляйполе и Щербаках - в общей сложности 201 огневая атака.
В результате этих действий оккупантов повреждены по меньшей мере 16 объектов, среди которых жилые дома, квартиры, частные автомобили, хозяйственные постройки и элементы инфраструктуры. Несмотря на масштаб обстрелов, информации о пострадавших среди гражданского населения нет.
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