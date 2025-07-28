Росіяни перетворюють на сміттєзвалище одне із найбільших міст Запорізької області
Російська окупаційна влада довела Бердянськ до сміттєвого колапсу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію (МВА).
Зазначається, що окупований Бердянськ продовжує потерпати від недбалості окупантів — у місті триває "сміттєвий колапс".
Жителі міста скаржаться на стихійне звалище, що утворилося по вулиці Богдана Хмельницького у мікрорайоні Азмол. За словами очевидців, окупанти не вивозять сміття вже більше місяця.
Нагадаємо, місто Бердянськ із 27 лютого 2022 року перебуває під російсько окупацією.
Як повідомлялось, 26 липня армія РФ завдала 810 ударів по Запорізькій області. Незважаючи на масштаб обстрілів, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.
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