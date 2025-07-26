Фото: ГСЧС

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области в субботу, 26 июня, спасатели тушили 21 пожар. Восемь из них произошли в результате обстрелов в Запорожском и Пологовском районах.

Огонь охватил на общей площади более 14 га. В частности, в одном из населенных пунктов Запорожского района загорелась сухая трава на площади около 4 гектаров. Спасатели смогли вовремя локализовать возгорание и не допустить распространения огня.

Напомним, ранее в Николаевской области загорелась сухая трава на территории жилого сектора. К сожалению, в результате пожара погибла женщина.