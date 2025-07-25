Иллюстративное фото

В Запорожской области оккупанты атаковали гражданское авто. Внутри были мужчина и женщина

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне убили двух человек в селе Приморское Васильковского района. Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина.

К сожалению, в результате российской атаки оба погибли. Автомобиль был уничтожен.

Напомним, также вечером 25 июля россияне попали дроном по центру Харькова. Известно, что повреждена многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется.