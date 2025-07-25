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25 июля 2025, 20:55

Российский дрон ударил по гражданскому авто на Запорожье: два человека убиты

25 июля 2025, 20:55
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Иллюстративное фото
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В Запорожской области оккупанты атаковали гражданское авто. Внутри были мужчина и женщина

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне убили двух человек в селе Приморское Васильковского района. Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина.

К сожалению, в результате российской атаки оба погибли. Автомобиль был уничтожен.

Напомним, также вечером 25 июля россияне попали дроном по центру Харькова. Известно, что повреждена многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется.

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