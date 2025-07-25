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Россияне атаковали Харьков дроном. Известно, что "прилет" произошел в центральной части города

Об этом сообщает мэр города, передает RegioNews.

По словам Игоря Терехова, вечером 25 июля россияне атаковали город. Зафиксировали прилет по центральной части Харькова в Киевском районе. Известно, что дрон угодил в путь. Рядом находятся жилые дома и медицинское учреждение.

Впоследствии городской голова добавил, что в результате атаки врага поврежден многоквартирный дом. Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, 24 июля россияне атаковали дроном Сумскую область. В результате вражеской атаки погибла 43-летняя местная жительница.