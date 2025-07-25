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25 июля 2025, 10:10

Оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавший, повреждена инфраструктура

25 июля 2025, 10:10
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили семь вражеских БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Маломихайловской и Васильковской общинах Синельниковского района зафиксированы попадания. Возник пожар на фермерском хозяйстве. Загорелось не эксплуатировавшееся здание. Также поврежден многоквартирный дом, три гаража и линия электропередач.

"Пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

В Павлограде в результате атаки дронов возник пожар на территории предприятия.

По Никопольщине оккупанты применяли FPV-дроны. Враг бил по самому Никополю и Марганецкой общине. Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж.

Напомним, за 24 июля россияне убили двух мирных жителей Донецкой области, ранения получили 17 гражданских.

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