Россияне накрыли Степногорск из артиллерии: тяжело ранена женщина

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В пятницу утром, 25 июля, российская армия нанесла удары по поселку Степногорск Васильевского района. В результате атаки тяжелые ранения получила пенсионерка

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Оккупанты ударили из артиллерии по жилой застройке общины. Повреждены дома. В больницу госпитализировали местную жительницу.

"64-летняя женщина тяжело ранена в результате вражеской атаки на Степногорск. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", – говорится в сообщении.