Россияне ударили по Запорожью и окрестностям "шахедами": возникли пожары
Сегодня ночью россияне атаковали Запорожье и Запорожский район девятью "шахедами". В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошли пожары
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Войска РФ били по дачным кооперативам. Из-за вражеской атаки повреждены хозяйственные постройки, загорелись дома и прилегающая территория.
"Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание занялось. Чрезвычайники пожар ликвидировали", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью РФ нанесла массированный удар по Одессе дронами. В городе возникли пожары на легендарном рынке Привоз и жилых домах. Пострадали три человека.
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