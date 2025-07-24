Россияне ударили по Запорожью и окрестностям "шахедами": возникли пожары

фото: Запорожская ОВА

Сегодня ночью россияне атаковали Запорожье и Запорожский район девятью "шахедами". В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошли пожары

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Войска РФ били по дачным кооперативам. Из-за вражеской атаки повреждены хозяйственные постройки, загорелись дома и прилегающая территория.

"Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание занялось. Чрезвычайники пожар ликвидировали", – говорится в сообщении.